Во второй половине недели днем ожидаются "минусы", будет идти мокрый снег.

В Украину с понедельника, 14 ноября, придет похолодание, на этой неделе ожидается снег во многих регионах. Таким прогнозом в своем Телеграмм-канале поделилась синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, температура с понедельника будет падать постепенно - в понедельник-вторник до +3...+ 8°C, а с четверга - до -3°C...+4°C.

14-го ноября в большинстве областей Украины ожидается в течение дня +3...+8°C, однако еще теплее воздух задержится в западных областях и в южной части +8...+13°C.

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В Киеве в понедельник похолодает, максимально не выше + 6...+7°C. Будет сухо, с прояснениями.

Но 16-17 ноября температура снизится до "минусов", будет идти мокрый снег, прогнозирует синоптик:

"А вот в среду-четверг температура воздуха направится к сезонному дальнейшему снижению, и во второй половине недели даже днем появятся "минусы", будет падать мокрый снег".

Украину накроет похолодание - когда это произойдет

Ранее народный синоптик Стас Щедрин сообщал, что вскоре может выпасть снег. "Уже вскоре в Украине может сильно заснежить. Во второй декаде текущего месяца в восточных, центральных и, как не странно, южных областях существует большая вероятность, что придут метели и морозы до -2-4 градусов днем", - заявил Щедрин.

По его словам, с 14 числа в Украину с северо-востока поступит холодный арктический воздух, в результате чего ожидается значительное похолодание до -2...-5 днем и до -6...-11 ночью.

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