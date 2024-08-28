Уже известно о более 130 погибших.

В Судане обрушилась плотина Арбаат. Поток воды уничтожил 20 деревень и погубили более 130 человек. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, прорыв плотины привел к сильным наводнениям в близлежащих регионах, поскольку водохранилище было полностью осушено. Местные власти заявляют о 30 погибших, однако по данным СМИ жертвами инцидента стали уже 132 человека.

Они также сообщили, что 84 скважины обрушились, а 10 000 голов скота пропали без вести.

70 деревень в близлежащих районах пострадали от потоков воды, 20 из которых полностью разрушены.

По данным издания, плотина Арбаат, расположенная примерно в 38 км от Порт-Судана в Красном море обрушилась после сильных дождей.

Как сообщал Погода УНИАН, несколько дней назад проливные дожди вызвали наводнение в Медине - втором по святости городе в исламе после Мекки.

Всего за один день там выпало годовое количество осадков. Некоторые люди уверены, что причиной катастрофы стал засев облаков. Воды в этом пустынном городе стало настолько много, что она с легкостью смывала автомобили вместе с людьми.

Отметим, что большая часть осадков в Медине обычно выпадает в зимние месяцы, причем декабрь, январь и февраль являются самыми влажными периодами.

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