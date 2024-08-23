В Медине всего за один день выпало годовое количество осадков.

Сильное наводнение обрушилось нагород Медина в Саудовской Аравии. Кадры, опубликованные в социальных сетях, показали, как сильные паводковые воды затопили транспортные средства и заставили людей покинуть свои машины, чтобы спастись.

Как пишет The Watchers, в городе всего за один день выпало годовое количество осадков, что и вызвало сильные наводнения.

Видеоматериалы, опубликованные в социальных сетях, показали большое количество паводковых вод, которые унесли несколько автомобилей. На кадрах видно, как люди спасаются из своих машин, застрявших в бурных потоках воды.

Некоторые пользователи в соцсетях обеспокоены по поводу того, что причиной наводнения в пустынном регионе может быть засев облаков.

Медина - в чем особенность города

Медина является вторым по святости городом в исламе после Мекки. Медина расположена в западной части страны. Город известен тем, что является местом расположения мечети пророка Мухаммеда, Аль-Масджид ан-Набави, и местом его захоронения.

Медина находится в пустынном климате, где среднегодовое количество осадков составляет от 60 до 100 мм. Большая часть осадков выпадает в зимние месяцы, причем декабрь, январь и февраль обычно являются самыми влажными периодами. Такой низкий уровень осадков характерен для засушливых регионов Саудовской Аравии.

Вас также могут заинтересовать новости: