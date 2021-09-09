Многие люди до сих пор находятся без электричества.

Спустя более чем неделю после того, как ураган "Ида" обрушился на берег Луизианы, власти объявили об 11 новых смертельных случаях, связанных с ураганом, в результате чего официальное число погибших достигло 82.

Об этом сообщает CBS News.

Всего же в Луизиане в результате урагана погибли уже 26 человек, семеро из которых - жители дома престарелых.

Во вторник президент Байден отправился в Нью-Йорк и Нью-Джерси, чтобы оценить ущерб, нанесенный ураганом. Президент указал на экстремальные погодные условия, поскольку он настаивал на необходимости крупных расходов на инфраструктуру и устранении последствий изменения климата.

Как сообщается, спустя девять дней некоторые жители штата все еще остаются без электричества. В Новом Орлеане восстановлено электроснабжение 70% потребителей. В некоторых районах подачу электричества смогут восстановить лишь к 25 сентября.

Ураган "Ида": что известно

Напомним, ураган "Ида" ударил по побережью США ровно через 16 лет после урагана "Катрина", от которого в 2005 году погибли более 1800 человек.

Вечером 29 августа 2021 года ветер со скоростью около 240 км/ч обрушился на Луизиану, начались наводнения и потопы в прибрежных зонах. Ураган достигал четвертой степени из пяти возможных и был назван пятым самым мощным ураганом в американской истории.

Новый Орлеан после урагана остался без света. В городе ввели комендантский час.

Опустошив части побережья Мексиканского залива в воскресенье, "Ида" вызвала сильное наводнение в среду от Вирджинии до Новой Англии.

Когда ураган достиг Нью-Йорка, в городе объявили чрезвычайное положение после рекордного дождя.

Автор: Екатерина Лиманская