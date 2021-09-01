Власти ввели общегородской комендантский час, чтобы предотвратить грабежи и мародерство.

В Новом Орлеане после урагана "Ида" ввели комендантский час.

Об этом сообщает ВВС.

Как сообщается, власти Нового Орлеана ввели общегородской комендантский час, поскольку большая часть штатов Луизиана и Миссисипи остаются без электричества.

Комендантский час будет длиться с 20:00 до 06:00, а полиция сообщила, что в городе уже было несколько грабежей.

По данным издания, энергетические компании работают над восстановлением электроэнергии, но жителей предупреждают, что в некоторых районах это может занять несколько недель. Между тем, водоснабжение и инфраструктура также пострадали.

Два человека погибли и по меньшей мере 10 получили ранения в результате обрушения участка шоссе возле Люсдейла, штат Миссисипи.

По данным дорожной полиции, несколько автомобилей упали в яму длиной от 15-18 метров и глубиной до 9 метров.

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Местные власти считают, что водители могли не видеть дорогу из-за проливных дождей. Шоссе остается закрытым.

Во время "Иды" в этом районе выпало более 20 сантиметров осадков.

Как сообщается, хотя скорость урагана снизилась, власти продолжают предупреждать о штормовых нагонах и проливных дождях на юге США.

К полудню вторника Ида была в Теннесси, затопив местность сильным дождем.

Местные власти призвали эвакуированных жителей отложить возвращение домой, поскольку более миллиона домов и предприятий остаются без электричества, включая большую часть Нового Орлеана.

Федеральные чиновники говорят, что около 441000 человек не имеют воды, и такое же количество человек может остаться без электричества на срок до месяца.

Между тем, вице-губернатор Луизианы предупредил, что число погибших от Иды, вероятно, возрастет в ближайшие дни.

Ураган "Ида": что известно

Напомним, ураган "Ида", который может стать самым мощным в истории американского штата Луизиана за последние полтора столетия, достиг побережья США 29 августа.

Примечательно, что шторм обрушился на побережье Луизианы в 16-ю годовщину урагана "Катрина", который привел к гибели 1833 человек и ущербу на сумму более 100 млрд долларов.

Американский город Новый Орлеан остался обесточенным из-за урагана. В крупном городе работают только генераторы. Без света остались два миллиона жителей. Из-за неработающих насосов начались проблемы с питьевой водой.

Когда шторм достиг берега, скорость ветра достигала 240 км/ч.

По мере того как "Ида" движется вглубь суши, скорость ветра снизилась до 155 км/ч, теперь это шторм первой категории.

Как сообщал Погода УНИАН, президент США Джо Байден пообещал Луизиане федеральную помощь для ликвидации последствий стихии. Предварительно ущерб оценили в 40 миллиардов долларов.

Автор: Екатерина Лиманская