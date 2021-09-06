Каждый день поступают новые данные о погибших. Многие пропали без вести.

Число погибших в результате урагана "Ида" стремительно растет, а без электричества по-прежнему остаются 600000 человек.

Об этом сообщает REUTERS.

Напомним, "Ида" накрыл штат Луизиана 29 августа. Это был мощный ураган 4 степени с устойчивым ветром в 240 км/ч. Погибло по меньше мере 13 человек.

Шторм ослаб по мере продвижения на север, но все равно вызвал наводнение на восточном побережье, в результате которого погибло как минимум 50 человек.

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Рекордное количество осадков, составившее 7,8 см в час, зафиксировано в Центральном парке Нью-Йорка. В Нью-Йорке было 17 подтвержденных смертей.

В Нью-Джерси уже подтверждено 27 смертей от урагана и четыре человека пропали без вести.

Сообщалось и о других смертельных случаях от урагана в Коннектикуте, Пенсильвании и в Мэриленде.

Помимо этого ураган "Ида" парализовал добычу нефти в Мексиканском заливе в США, и по состоянию на воскресенье 88% добычи сырой нефти и 83% добычи природного газа оставались приостановленными.

Ураган "Ида" обрушился на США

Ураган "Ида" ударил по побережью США ровно через 16 лет после урагана "Катрина", от которого в 2005 году погибли более 1800 человек.

Вечером 29 августа 2021 года ветер со скоростью около 240 км/ч обрушился на Луизиану, начались наводнения и потопы в прибрежных зонах. Ураган достигал четвертой степени из пяти возможных и был назван пятым самым мощным ураганом в американской истории.

Новый Орлеан после урагана остался без света. В городе ввели комендантский час.

Опустошив части побережья Мексиканского залива в воскресенье, "Ида" вызвала сильное наводнение в среду от Вирджинии до Новой Англии.

Когда ураган достиг Нью-Йорка, в городе объявили чрезвычайное положение после рекордного дождя.

Автор: Екатерина Лиманская