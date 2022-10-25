В большинстве областей 26 октября ожидается относительно теплая погода, лишь на востоке температура не поднимется выше +11°...+12°.

В среду, 26 октября, дожди в Украине продолжатся. Осадки ожидаются везде, кроме некоторых западных и южных областей. Температура почти по всей стране ожидается в пределах +14°...+18°, лишь на востоке столбики термомтеров не поднимутся выше +11°...+12°, а на севере будет +13°...+14°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +10°, днем +14°, небольшой дождь.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +16°, легкий дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°, днем +14°, легкий дождь.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +15°, легкий дождь.

В Тернополе 26 октября ночью будет +10°, днем +14°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +14°, легкий дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +16°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +8°...+16°, небольшая облачность.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +11°, днем +17°.

В Виннице завтра будет +10°...+15°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в среду будет ночью +9°, днем +13°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +11°, днем +15°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +16°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+14°, легкий дождь.

В Одессе 26 октября - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +18°.

В Херсоне в среду ночью +13°, днем +18°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +18°.

В Запорожье завтра температура ночью +11°, днем +16°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Сумах температура воздуха составит +11°...+13°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +9°, днем +12°, сильный дождь.

В Днепре завтра температура ночью будет +11°, днем +15°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +10°...+15°, сильный дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, дождь, температура ночью +10°, днем +12°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +9°, днем +12°, дождь.

Народный календарь на 26 октября

26 октября - мученика Карпа, Иверской иконы Божией матери. В этот день было принято париться, выгонять из больных хвори, настаивать на молоке целебные травы и пить этот отвар. У святого Карпа просили избавления от разных напастей, об утешении в бедах, об умножении плодородия земли.

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