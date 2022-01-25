Осадки ожидаются повсеместно, кроме крайнего севера, востока Украины и Крыма.

В среду, 26 января, в Украине все еще будут умеренные морозы. Небольшой "плюс" в дневное время ожидается лишь на западе страны. При этом практически повсеместно ожидаются осадки. На западе будет идти снег, местами - мокрый, на остальной территории - просто снег. Сухо будет лишь местами на севере Украины, в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -5°, днем -2°.

Во Львове в среду будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью 0°, днем 0°, снег.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +1°, снег.

В Ривне в среду ожидается сплошная облачность, ночью -3°, днем -1°.

В Тернополе 26 января ночью будет -2°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем 0°, снег.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +1°, мокрый снег.

В Ужгороде столбики термометров покажут -7°...-3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -3°, днем +1°, мокрый снег.

В Виннице завтра будет -4°...-1°, небольшая облачность, снег.

В Житомире в среду будет ночью -7°, днем 0°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -9°, днем -1°, снег.

В Кропивницком температура ночью будет -13°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -8°...-6°, снег.

В Одессе 26 января - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -8°, днем 0°, снег, мокрый снег.

В Херсоне в среду ночью -8°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -8°, днем -1°, снег.

В Запорожье температура ночью -10°, днем -5°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Сумах завтра температура воздуха составит -10°...-5°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -11°, днем -6°.

В Днепре температура ночью будет -9°, днем -5°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, -10°...-3°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -10°, днем -5°, возможен небольшой снег.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -7°, днем -4°.

Народные приметы на 26 января

26 января - день Яремы. С давних времен люди в этот день наблюдали за кошкой. Если кошка царапает стены и мебель - будет метель. Кошка свернулась клубком, спрятала мордочку - скоро ударят морозы.

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