В городе прекращены полеты, закрыты школы и парки.

На восточное побережье Китая обрушился мощный тайфун "Чанту". В частности, Шанхай уже сутки заливает дождями.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, из прибрежных районов пришлось эвакуировать более 330 тысяч человек. В пострадавшем регионе ввели повышенный - оранжевый уровень опасности.

Из-за стихии в Шанхае закрыты туристические объекты, а работодателям рекомендовали на время непогоды по возможности перейти на дистанционный режим работы.

Как сообщал Погода УНИАН ранее, власти Шанхая и соседних регионов отменили авиарейсы и поезда, а также отправили детей по домам. Власти также приостановили работу общественного транспорта на некоторых линиях, обслуживающих южные районы города.

Напомним, что ранее этот тайфун обрушился на восточное побережье Тайваня, нарушив работу транспорта и вызвав перебои в подаче электроэнергии.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская