Ожидается, что скорость ветра будет достигать 170 км/ч.

В Шанхае приостановили полеты и закрыли школы из-за приближения тайфуна "Чанту".

Об этом сообщает Aljazeera.

Ожидается, что тайфун "Чанту" принесет сильные ветры и проливные дожди в прибрежные районы Китая.

Как сообщается, власти Шанхая и соседних регионов отменили авиарейсы и поезда, а также отправили детей по домам.

Читайте такжеНа Филиппины обрушился тайфун: скорость ветра достигает 150 км/ч (фото, видео)

Ожидается, что шторм тайфун обрушится на Шанхай со скоростью ветра более 170 километров в час.

Метеорологи заявили, что по мере того, как "Чанту" достигнет Шанхая, его сил снизится. Но все же ожидается, что в прибрежные районы он принесет сильный ветер и проливные дожди.

Власти также приостановили работу общественного транспорта на некоторых линиях, обслуживающих южные районы города, и заявили, что парки, туристические аттракционы на открытом воздухе и детские площадки будут закрыты в понедельник и вторник.

Отметим, что ранее тайфун обрушился на восточное побережье Тайваня на выходных, нарушив работу транспорта и вызвав перебои в подаче электроэнергии.

А ранее тайфун обрушился на Филиппины. Как сообщал Погода УНИАН, из-за мощного ветра в нескольких провинциях произошли сбои в электроснабжении.

Тайфун сопровождался устойчивым ветром со скоростью 120 км/ч, а его порывы достигали 150 км/ч.

Автор: Екатерина Лиманская