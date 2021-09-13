В Шанхае приостановили полеты и закрыли школы из-за приближения тайфуна "Чанту".
Об этом сообщает Aljazeera.
Ожидается, что тайфун "Чанту" принесет сильные ветры и проливные дожди в прибрежные районы Китая.
Как сообщается, власти Шанхая и соседних регионов отменили авиарейсы и поезда, а также отправили детей по домам.
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Ожидается, что шторм тайфун обрушится на Шанхай со скоростью ветра более 170 километров в час.
Метеорологи заявили, что по мере того, как "Чанту" достигнет Шанхая, его сил снизится. Но все же ожидается, что в прибрежные районы он принесет сильный ветер и проливные дожди.
Власти также приостановили работу общественного транспорта на некоторых линиях, обслуживающих южные районы города, и заявили, что парки, туристические аттракционы на открытом воздухе и детские площадки будут закрыты в понедельник и вторник.
Отметим, что ранее тайфун обрушился на восточное побережье Тайваня на выходных, нарушив работу транспорта и вызвав перебои в подаче электроэнергии.
А ранее тайфун обрушился на Филиппины. Как сообщал Погода УНИАН, из-за мощного ветра в нескольких провинциях произошли сбои в электроснабжении.
Тайфун сопровождался устойчивым ветром со скоростью 120 км/ч, а его порывы достигали 150 км/ч.