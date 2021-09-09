В Одессе в начале осени все еще цветут цветы, а на кустах поспевают ягоды.
Соответствующие фото были опубликованы на странице ботанического сада им. Мечникова в Facebook.
Как видно, в начале сентября в ботсаду можно полюбоваться кринумом, калиной, кизилом, боярышником, барбарисом и другими растениями.
Как сообщал Погода УНИАН, ранее в киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели астры.
А в городе Перечин Закарпатской области на площади в восемь гектаров расцвело лавандовое поле. Лавандовая гора в Перечине привлекает сотни туристов своими невероятными видами на окружающие горы, в частности на Полонину Руна, и пряным ароматом цветов. Кроме эстетической красоты лаванда еще и имеет лекарственную функцию.
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