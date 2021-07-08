Одессе расцвели тропические растения / фото Ботанический сад им. Мечникова
В Одесском ботаническом саду расцвели тропические растения.
Об этом сообщает прес-служба ботанического сада им. Мечникова.
"Сегодня продемонстрируем несколько тропических и субтропических красавчиков", - говорится в сообщении.
Предлагаем и вам посмотреть на эту красоту.
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