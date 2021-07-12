В городе Перечин Закарпатской области на площади в восемь гектаров расцвело лавандовое поле.
Лавандовая гора в Перечине привлекает сотни туристов своими невероятными видами на окружающие горы, в частности на Полонину Руна, и пряным ароматом цветов. Кроме эстетической красоты лаванда еще и имеет лекарственную функцию.
Живописное лавандовое поле относительно молодое - оно было высажено несколько лет назад.
А поскольку сезон цветения длится не очень долго, ориентировочно с середины мая по июль, любителям лаванды и чайной дамасской розы, которую там также выращивают на 1 гектаре, стоит следить за объявлением сезона.
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