В Киеве в ботаническом саду им. Гришко расцвели пушистые астры.
Об этом говорится на странице Национального ботанического сада имени Н. Н. Гришко НАН Украины в Facebook.
"Начинает цветение экспозиция астры однолетней", - говорится в сообщении.
Как сообщается, помимо фото с сортами астры можно сделать селфи на фоне многообразия однолетних цветов
Как сообщал УНИАН, ранее в парках Днепра расцвели так называемые Мавританские газоны. Особенность таких газонов в том, что они не нуждаются в уходе, и вообще не нуждаются в стрижке. По данным департамента, обильные всходы вытеснили карантинные растения.
А в городе Перечин Закарпатской области на площади в восемь гектаров расцвело лавандовое поле. Лавандовая гора в Перечине привлекает сотни туристов своими невероятными видами на окружающие горы, в частности на Полонину Руна, и пряным ароматом цветов. Кроме эстетической красоты лаванда еще и имеет лекарственную функцию.
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