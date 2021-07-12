Жители показали, как на Закарпатье приходит "большая вода".

На Раховщине местные жители сняли, как начинается стихия.

На видео видно, как буквально за несколько секунд уровень воды в реке существенно возрастает, как паводок несет с собой древесину и мусор.

По данным ГСЧС, вследствие непогоды в отдельных населенных пунктах Раховского района было подтоплено 157 домохозяйств, в том числе 98 жилых домов. Также стихия повредила 10 автотранспортных средств и разрушила ряд объектов инфраструктуры.

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Автор: Екатерина Лиманская