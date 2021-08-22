Стихия достигла побережья со скоростью ветра 201 км/час.

На Мексику обрушился ураган Грейс, вызвав сильное наводнение и оползни, в результате которых погибли по меньшей мере восемь человек.

Это один из самых сильных штормов, обрушившихся на побережье Мексиканского залива за многие годы, передает Reuters.

Со скоростью ветра 201 км/час стихия достигла суши недалеко от курорта Теколутла в штате Веракрус. Правительство штата заявило, что погибли восемь человек, в том числе шесть членов одной семьи. Одну из девушек убило оползнем, обрушившимся на ее дом.

В стране было введено чрезвычайное положение. По меньше мере 565 тысяч жителей столкнулись с отключением электроэнергии.

Ураган ослабел, лишь двинувшись вглубь гор, и затем рассеялся в центральной части страны с максимальной скоростью ветра около 35 км/час.

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Автор: Катерина Комолова