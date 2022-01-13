На Старый новый год, 14 января, в Украине заметно потеплеет. В светлое время суток по всей стране ожидается плюсовая температура. Ночью еще будет морозить, сильнее всего - на востоке страны. По всей Украине завтра ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега с дождем.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -2°, днем +3°, мокрый снег с дождем.
Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -1°, днем +4°, мокрый снег с дождем.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +4°, мокрый снег с дождем.
В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, ночью -1°, днем +4°, мокрый снег с дождем.
В Тернополе 14 января ночью будет -1°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег с дождем.
В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +4°, мокрый снег с дождем.
В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +4°, мокрый снег с дождем.
В Ужгороде столбики термометров покажут -7°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег с дождем.
В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +4°, мокрый снег с дождем.
В Виннице завтра будет -1°...+4°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег с дождем.
В Житомире в пятницу будет ночью 0°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег с дождем.
В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +4°, мокрый снег с дождем.
В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем +4°, пасмурно, мокрый снег с дождем.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -7°...+4°, мокрый снег с дождем.
В Одессе 14 января - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем +5°,мокрый снег с дождем.
В Херсоне в пятницу ночью -7°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег с дождем.
В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем +5°, мокрый снег с дождем.
В Запорожье температура ночью -8°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег с дождем.
В Сумах завтра температура воздуха составит -5°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег с дождем.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -11°, днем +3°, мокрый снег с дождем.
В Днепре температура ночью будет -7°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег с дождем.
В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, -7°...+5°, мокрый снег с дождем.
В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -7°, днем +3°, мокрый снег с дождем.
В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -7°, днем +2°, мокрый снег с дождем.
Народные приметы на 14 января
14 января - Василия Великого. Если на Василия с утра туман, то будет хороший урожай летом и осенью. Вьюга на Васильев день предвещает богатый урожай орехов. Много пушистого инея на деревьях - лето будет щедрым на мед. Ночь на Василия звездная - к урожаю ягод. Снег выпадет в этот день - будет счастливый год.