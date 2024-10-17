Масштабное наводнение охватило пострадавшие районы.

Тропическая депрессия "Аль-Сайял" принесла в Оман катастрофическое наводнение. В одном из регионов страны всего за сутки выпало столько дождей, сколько обычно выпадает за два года. Об этом сообщает The Watchers.

Например, в городе Сур за 24 часа выпало в общей сложности 215 мм осадков - это даже больше, чем обычно город получает за два года. Среднегодовое количество осадков в Суре составляет около 100 мм. В городе очень засушливый климат, большая часть осадков выпадает в зимние месяцы, но в целом дожди редкие и слабые.

В пострадавших районах, по данным СМИ, закрыли школы, а всех работников, по возможности, перевели на "удаленку".

Синоптики прогнозируют, что дожди ослабнут только сегодня, 17 октября, а последствия тропической депрессии полностью исчезнут из Омана к субботе, 19 октября.

Ураган "Милтон" во Флориде

В октябре 2024 года ураган "Милтон" обрушился на Флориду, став одним из самых мощных штормов за последние годы.

При выходе на побережье его ветер достигал скорости 195 км/ч, что вызвало серьёзные разрушения и наводнения.

Около 3 миллионов домов остались без света. Ураган спровоцировал несколкоьо торнадо.

Учёные считают, что изменение климата способствует усилению подобных ураганов, так как тёплые воды океана увеличивают их интенсивность​.

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