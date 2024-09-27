Жертвами стихии стали уже 26 человек.

В Польше нашли тела еще двух погибших в результате исторического наводнения. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, число смертей от масштабных наводнений на юго-западе Польши в этом месяце возросло до девяти. Местная полиция сообщила о двух новых телах, найденных в ходе ликвидации последствий.

По меньшей мере 26 человек погибли в Центральной Европе в результате сильнейших наводнений за два десятилетия.

"В городах Клодзко и Ныса во время очистных работ после наводнения были обнаружены два тела", - сообщила польская полиция. На данный момент специалисты проводят опознания тел. "Обстоятельства смерти указывают на то, что это могут быть 8-я и 9-я жертвы, чья смерть наступила в районах, пострадавших от наводнения", - добавили в полиции.

Историческое наводнение в Европе - что известно

В сентябре центральная часть Европы оказалась затопленной после нескольких дней сильных дождей.

Наводнение оставило след разрушений в Польше, Румынии, Венгрии и других странах, разнося грязь и мусор по городам, разрушая мосты, затапливая автомобили.

По предварительным подсчетам, ущерб от стихии исчисляется миллиардами долларов США.

Вас также могут заинтересовать новости: