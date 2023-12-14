Синоптики предупреждают об опасности на дорогах.

В Закарпатской области на два дня подряд объявили повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Закарпатского областного центра по гидрометеорологии.

"Ночью и утром 15-16 декабря на дорогах большей части территории Закарпатской области ожидается гололедица", - говорится в предупреждении.

Из-за этого синоптики объявили І уровень опасности, желтый.

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На сегодня, 14 декабря, во многих областях Украины также объявлен І уровень опасности.

Так, по данным Украинского гидрометцентра, днем в Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях пройдут значительные осадки. Также в южных, центральных и северо-восточных областях ожидаются порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

Погода в Украине - прогноз на сегодня

По данным Погода УНИАН, сегодня в Украине ожидается много осадков в виде дождей, мокрого снега и снега, а также усиление ветра. Осадки будут везде, кроме юга и юго-западных областей.

Тепло по стране распределится неравномерно. На западе столбики термометров покажут +1°...+6°. На севере будет не выше +1°...+2°. В восточных областях сегодня будет холоднее всего-около +1°. В то же время в центральных областях температура будет подниматься до +4°...+10°, а на юге воздух прогреется до почти весенних +7°...+12°.

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