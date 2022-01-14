Подземные толчки зафиксировали 13 января.

В Украине 13 января произошло землетрясение.

Об этом свидетельствуют данные Главного центра специального контроля.

Известно, что подземные толчки зафиксировали на территории Закарпатской области.

Землетрясение произошло в 14:44, а его магнитуда составила 2,1.

Напомним, перед Новым годом, 29 декабря, в Украине зафиксировали землетрясение магнитудой 2,4 по шкале Рихтера. Подземные толчки зафиксировали в Ивано-Франковской области.

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