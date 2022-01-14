В Украине зафиксировали землетрясение / фото Flickr, Matt Katzenberger
В Украине 13 января произошло землетрясение.
Об этом свидетельствуют данные Главного центра специального контроля.
Известно, что подземные толчки зафиксировали на территории Закарпатской области.
Землетрясение произошло в 14:44, а его магнитуда составила 2,1.
скриншот gcsk.gov.ua
скриншот gcsk.gov.ua
Напомним, перед Новым годом, 29 декабря, в Украине зафиксировали землетрясение магнитудой 2,4 по шкале Рихтера. Подземные толчки зафиксировали в Ивано-Франковской области.