По словам синоптика Игоря Кибальчича, подобное явление наблюдается нечасто.

Вчера вечером в небе над Харьковом заметили редкие противосумеречные лучи.

Синоптик Игорь Кибальчич пояснил, что эти лучи сходятся в одну точку со стороны, противоположной расположению солнца (то есть, на востоке).

"Противосумеречные лучи по своей природе и визуально очень подобны сумеречным лучам, но их видно со стороны, противоположной солнцу, и наблюдаются они нечасто", - рассказал он.

По его словам, противосумеречные лучи лучше всего видны в моменты восхода и захода солнца при наличии облачного покрова с более или менее однородной нижней границей.

Напомним, ранее жители Тернопольской области стали свидетелями жуткого природного явления.

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