Грозы и дожди ожидаются в большинстве областей, кроме севера и юга страны.

1 июня в Украине станет еще теплее. На западе и севере воздух прогреется до +20°...+25°, а на востоке и юге температура будет подниматься до +27°...+31°. В первый день лета ожидается много дождей и гроз, местами осадки будут сильными. Сухая погода будет лишь в некоторых северных областях и на юге страны.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +25°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +20°, гроза.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°, гроза.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°, гроза.

В Тернополе 1 июня ночью будет +13°, днем +25°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°, гроза.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°, гроза.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +15°...+24°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°, легкий дождь.

В Виннице завтра будет +13°...+25°, небольшая облачность, гроза.

В Житомире в среду будет ночью +12°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+27°.

В Одессе 1 июня - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +27°.

В Херсоне в среду ночью +17°, днем +30°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +28°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+25°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +28°, сильный дождь.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +16°...+28°, легкий дождь.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +16°, днем +28°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +29°, ливень.

Народные приметы на 1 июня

1 июня - Ивана Долгого. Если в этот день прохладная погода, еще 40 дней тепла не стоит ждать.

Вас также могут заинтересовать новости: