31 октября в большинстве областей Украины похолодает, местами температура опустится до +9°...+12°.

Сегодня и завтра, 28 октября, в Украине сохранится относительно теплая и сухая погода, а затем температура резко поднимется.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В субботу, 29 октября, потеплееет везде, кроме восточных областей и Крыма. Теплее всего будет на западе Украины, где ожидается +17°...+20°. В центральных областях будет до +18°, на севере и юге будет до +17°. На востоке - прохладнее всего, +12°...+13°.

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В воскресенье, 30 октября, температурные контрасты немного сгладятся. На востоке температура поднимется до +13°...+14°, в большинстве областей столбики термометров покажут +15°...+18°, а в районе Кривого Рога вероятно до +19°. Местами на Левобередье покапают небольшие дожди.

Закончится октябрь похолоданием, которое почувствуют жители всей Украины, кроме большинства западных областей. 31 октября ожидается сухая погода, однако температура на востоке упадет до +9°, чуть теплее будет на севере, +9°...+12°. В центральных областях ожидается от +9° до +14°, на юге будет +12°...+14°. Самая теплая погода ожидается в западных областях Украины, где днем воздух прогреется до +13°...+18°.

Также заметно холоднее станут ночи. Местами температура в темное время суток будет опускаться до +3°...+6°.

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По прогнозу синоптика игоря Кибальчича, в Украине в ближайшие дни ожидается теплая погода. Температура будет выше нормы на 4-8 градусов. Кое-где столбики термометров будут подниматься выше +20°.

По его словам, в конце октября, а также в начале ноября количество осадков существенно снизится по сравнению с последней декадой месяца. Возможны туманы.

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