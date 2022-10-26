В ближайшие дни в Украине ожидаются туманы, однако будет тепло. Температура будет превышать норму на 4-8 градусов.

В Украине в ближайшие 10 дней ожидается теплая погода. Температура будет выше нормы на 4-8 градусов. Кое-где столбики термометров будут подниматься выше +20°.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в конце октября, а также в начале ноября количество осадков существенно снизится по сравнению с последней декадой месяца. На фоне теплой погоды, антициклонального синоптического поля и с учетом значительного увлажнения почвы в Украине возможны туманы.

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"26 октября небольшой волновой циклон принесет в большую часть областей дожди, на Левобережье местами интенсивные. Довольно быстро циклон покинет пределы Украины и уже с 27 октября на всей территории установится антициклон с центром над Карпатами. Незначительное падение атмосферного давления и прохождение барической котловины 30 октября станет причиной усиления ветра, а также небольших дождей в северных, центральных и восточных областях. Однако уже с 31 октября атмосферное давление снова повысится, а погода стабилизируется", - отмечает Кибальчич.

По его словам, в ближайшие 10 дней температура воздуха в Украине будет относительно высокой. Ночью столбики термометров покажут +4°...+9°, днем воздух будет прогреваться до +13°...+18°, на крайнем западе и в Одесской области в отдельные дни будет преодолена отметка +20°.

"Таким образом, среднесуточная температура превысит средние многолетние показатели на 5-7°С, а в отдельных городах еще больше. С учетом ожидаемых условий, можно воспринимать этот период как "старое бабье лето", за которым обычно следует уверена перестройка атмосферной циркуляции на зимний лад", - подытожил эксперт.

Какой будет погода в Украине в ближайшую неделю?

По данным синоптика Наталки Диденко, в ближайшее время холодов не предвидится. Дожди будут периодическими, ожидаются туманы, температура воздуха будет колебаться в нынешних пределах - будет тепло.

Как сообщал Погода УНИАН, в ближайшую неделю погода в Украине будет переменчивой. Ожидаются дожди и колебания температуры. Однако эти колебания будут небольшими и в целом последняя декада октября будет относительно теплой.

По прогнозу, дожди в Украине начнутся во вторник, 25 октября, а закончатся 27 октября.

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