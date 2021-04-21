Страну ждут сильные заморозки до -5°.

На выходных в Украине начнутся сильные заморозки.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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Ночью 24 апреля заморозки ожидаются в западных и северных областях, в южных и центральных областях на поверхности почвы 0°...-5° - I уровень опасности, желтый.

Ночью 25-27 апреля в Украине, кроме юга ожидаются сильные заморозки в воздухе 0°...-3° - II уровень опасности, оранжевый.

На Киевщине ночью 24-27 апреля ожидаются сильные заморозки в воздухе 0°...-3° - II уровень опасности, оранжевый.

Похолодание в Украине

С пятницы, 23 апреля, в Украину начнет заходить похолодание сначала - на запад и север.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"А на Вербное воскресенье в западных областях местами возможен мокрый снег", - резюмировала она.

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Автор: Елена Пилипчак