На выходных в Украине начнутся сильные заморозки.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
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Ночью 24 апреля заморозки ожидаются в западных и северных областях, в южных и центральных областях на поверхности почвы 0°...-5° - I уровень опасности, желтый.
Ночью 25-27 апреля в Украине, кроме юга ожидаются сильные заморозки в воздухе 0°...-3° - II уровень опасности, оранжевый.
На Киевщине ночью 24-27 апреля ожидаются сильные заморозки в воздухе 0°...-3° - II уровень опасности, оранжевый.
Похолодание в Украине
С пятницы, 23 апреля, в Украину начнет заходить похолодание сначала - на запад и север.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"А на Вербное воскресенье в западных областях местами возможен мокрый снег", - резюмировала она.
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