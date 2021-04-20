С пятницы в Украину начнет заходить холодный воздух.

Завтра, 21 апреля, влажная воздушная масса охватит практически все области Украины.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"Дожди будут идти с перерывами, поэтому на прояснение можно рассчитывать. Но вот на тотальное солнце и сухую погоду целый день - вряд ли. Температура воздуха компенсирует сырость - в среду потеплеет до дневных +10°...+15°", - написала она.

Более свежий воздух ожидается на северо-востоке Украины: +8°...+12°. Ночи еще остаются холодными. Направление ветра-западное, небольшое или умеренное.

Завтра в Киеве ожидается дождь, температура поднимется до +14°.

"С пятницы в Украину начнет заходить похолодание сначала - на запад и север. А в Вербное воскресенье в западных областях местами возможен мокрый снег", - резюмировала синоптик.

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На этой неделе в Украине снова будут лить дожди. Но на этот раз, со среды в стране начнется потепление и достигнет на востоке +19°. К выходным дожди отступят из южных и части западных областей.

В среду дожди продолжатся, местами усилятся до ливней. Сухих областей станет немного больше: к Черкасщине добавятся Николавщина, Херсонщина и Запорожье. На юге потеплеет до +16°.

Четверг ожидается таким же дождливым, при этом в перерывах между ливнями будет светить солнце. Температура будет расти: в стране потеплеет до +19°. Сухо в этот раз будет в Одессе, Виннице и Житомире.

В пятницу дожди отступят с юга и востока Украины. В Чернигове ожидается гроза. В западные регионы придет похолодание до + 8°, при этом на остальной территории будет держаться теплая погода.

На выходных дожди покинут южные и часть западных областей, на остальной территории - будут лить все выходные. Температура будет колебаться на уровне +9°...+16°, в Крыму достигнет +18°.

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Автор: Елена Пилипчак