В ряде регионов нашей страны ожидаются самые сильные осадки, отметили в Украинском гидрометцентре.

Погода 23 ноября в Украине морозная, а потом временно потеплеет, и потом будет настоящая зима.

Самые интенсивные осадки ожидаются в Одесской, Черниговской, Киевской областях, а также в Кропивницком, Черкассах и Сумах, рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха "5 каналу".

"По расчетам, которые есть на сегодня, то действительно будет настоящая зимняя погода, начиная с воскресенья и на понедельник - как раз таки эти два дня. С юга будет выходить этот циклон...", - поделилась эксперт.

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Прогноз погода на завтра - вот что сообщалось

Украинский синоптик Наталка Диденко сообщила, что погода завтра, 24 ноября, в нашем государстве резко изменится - днем отступит мороз, и будет оттепель. Эксперт отметила, что на юге днем температура может достичь +14 градусов.

Ранее синоптик предупреждала, что 26-27 числа части Украины грозит непогода - возможны гололед, гололедица, налипание мокрого снега, снег, метели, при более высокой температуре - ледяной дождь, а также сильный ветер.

Стоит отметить, что погода в Киеве сегодня по состоянию на 16:07 была неблагоприятная - шел сильный снег, был мощный ветер. В компании ДТЭК рассказали, что из-за непогоды возможны аварии в электросетях.

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