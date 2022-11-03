Синоптики говорят, что дождь в Киеве будет усиливаться.

На сегодня до конца суток в Киеве объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. По данным Укргидрометцентра, в столице ожидается усиление дождя.

"К концу суток 3 ноября дождь достигнет критерия значительного. I уровень опасности", - говорится в предупреждении.

Когда прекратятся дожди

В ближайшие дни осадков в Украине станет меньше, а в конце недели ожидается небольшое похолодание. Такой прогноз до конца недели обнародовала синоптик Наталья Диденко.

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Так, по ее словам, в пятницу, 4 ноября, влажная погода с периодическими дождями будет преобладать на востоке, севере и местами в центральных областях Украины. На западе, в южной части страны и в Винницкой области осадков не ожидается.

В Киеве, по словам Натальи Диденко, 4 ноября будет сыро, но днем дождь прекращаться постепенно.

"Суббота и воскресенье никаких серьезных дождей не принесет, ночью практически без "минусов", дневная температура воздуха в Украине существенно не изменится (разве что в воскресенье еще немного похолодает)", - отметила синоптик.

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