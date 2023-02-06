Еще один объект всемирного наследия ЮНЕСКО пострадал из-за землетрясения в Сирии.

В результате мощного землетрясения, обрушившегося на юг Турции и север Сирии в ночь на 6 февраля 2023 года, пострадали несколько объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В частности, как пишет турецкое издание Yeni Safak, на юге Турции подземными толчками была разрушена историческая крепость Газиантеп на холме в центре одноименного города, которая берет свое начало еще со времен Хеттской империи (17 век до нашей эры), когда здесь появилось первой смотровое укрепление. Во 2-3 веках нашей эры, при Римской империи, его превратили в полноценный замок. С тех пор его неоднократно расширяли и перестраивали, свой окончательный вид он принял в 2000 году. До сегоняшнего дня крепость использовалась как Панорамный музей обороны и героизма Газиантепа.

Кроме того, как сообщили в Главном управлении древностей и музеев Сирии, пострадала Цитадель Алеппо, так же имеющая статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот большой средневековый укрепленный дворец в центре старого города Алеппо на севере Сирии считется одним из старейших и крупнейших замков в мире. Использование холма Цитадели началось как минимум в середине 3-го тысячелетия до нашей эры. За годы существования крепости ее занимали многие цивилизации, и все это отразилось на ее внешнем виде. В 2010-х Цитадель сильно пострадала во время длительной битвы за Алеппо, но вновь частично была открыта для публики в начале 2018 года.

Видео дня

Землетрясение в Турции и Сирии 6 февраля – что известно

В ночь на 6 февраля 2023 года в приграничном районе Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 баллов по шкале Рихтера. По состоянию на полдень 6 февраля в одной лишь Турции по официальным данным погибли более 900 человек, еще тысячи человек получили ранения, это не окончательные данные – разбор завалов продолжается.

Днем 6 февраля стало известно о новом землетрясении в регионе.

Это самое сильное землетрясение в Турции с 1939 года и второе по силе после землетрясения в Северной Анатолии магнитудой 7,8-8 в 1668 году.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.