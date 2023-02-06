Самое сильное – 4,6 балла.

Около 3:30 в понедельник, 6 февраля, в Румынии произошло пять землятрясений.

Как сообщает местное издание Digi24, землетрясение было зарегистрировано на глубине 23 км вблизи Бухареста, Брэилы, Брашова, Галаца, Плоешти.

Позднее в том же районе было зафиксировано четыре повторных толчка (афтершока) магнитудой 2,6, 2,9, 2,7 и 2 балла. Еще три землетрясения произошли на глубине 17 километров (в 4:09, 4:13 и 5:01). Пятое землетрясение произошло около 5:26 на глубине 21 километр.

Видео дня

По времени землетрясения совпали с землетрясением в Турции, однако, как объяснил генеральный директор Национального института исследований и развития физики Земли Константин Ионеску, между этими событиями нет связи. Он также не исключил возможность повторных землетрясений.

"Этот район известен как сейсмически активный район с землетрясениями глубиной до 20 километров", – сказал директор INFP.

В прошлом месяце в Румынии произошло шесть землетрясений магнитудой от 2 до 4,6.

Землетрясение в Турции

В понедельник, 6 февраля, в приграничном районе Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8. Это землетрясение было самым сильным в стране с 1939 года. Подземные толчки сегодня ощущались и в других странах – Египте, Ливане, Ираке, могли ощущаться в Крыму и южных областях Украины.

Затем последовали многочисленные повторные толчки (афтершоки) разной силы.

Позднее в центральной части Турции произошло новое землетрясение магнитудой 7,7 на глубине около 10 километров.

По последней информации, в Турции в результате землетрясения погибли 1000 человек, более 50 – в Сирии.

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