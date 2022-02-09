В горах на сегодня объявили 3 уровень опасности.

Украинской гидрометцентр объявил предупреждение об опасности схода снежных лавин в Карпатах.

Как отмечают синоптики, 9 февраля на высокогорье Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей сохранится значительная снеголавинная опасность. Объявлен 3 уровень опасности.

Также, Как сообщили в Укргидрометцентре, в горных районах Закарпатской области возможны оползни снега на дороги.

Напомним, в двух областях Украины объявили I уровень опасности из-за возможных подтоплений.

В частности, с 9 по 12 февраля в связи с оттепелью и осадками на реках бассейна Западного Буга во Львовской и Волынской областях ожидается постепенный подъем уровней воды на 0,1 - 0,5 метра.

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