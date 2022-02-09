В связи с оттепелью и осадками на некоторых реках ожидается постепенный подъем уровней воды.

В двух областях Украины объявили І уровень опасности из-за возможных подтоплений.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Как отмечается, с 9 по 12 февраля в связи с оттепелью и осадками на реках бассейна Западного Буга во Львовской и Волынской областях ожидается постепенный подъем уровней воды на 0,1 - 0,5 метра над уровнями на 08:00 8 февраля.

"Местами возможен начальный выход воды на пойму р. Западный Буг - г. Каменка-Бугская", - говорится в предупреждении.

Погода в Украине сегодня

В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью 0°, днем +4°.

Во Львове в среду будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +3°, днем +6°, небольшой дождь.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +6°.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +2°, днем +5°.

В Тернополе 9 февраля ночью будет +1°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +3°.

В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +8°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +2°...+4°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.

В Виннице сегодня будет 0°...+3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в среду будет ночью +1°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°, дождь с мокрым снегом.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +3°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+3°.

В Одессе 9 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +7°.

В Херсоне в среду ночью -2°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +4°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +3°, облачно с прояснениями.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -3°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, дождь со снегом.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +2°.

В Днепре температура ночью будет -2°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, -3°...+1°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем -1°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем 0°.

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