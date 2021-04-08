В горных районах Украины продолжается зима. Так, в Карпатах держится температура -8°, а в населенных пунктах Буковины упала до -17°.

О горной погоде сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

Читайте такжеМного солнца и настоящее тепло до +18°: синоптик анонсировала потепление в Украине

"На горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер южный 8-9 м/с, температура воздуха -8°", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в горах снежит.

По сообщениям пользователей соцсетей, в селе Верхний Яловец, которое расположено под горой Яровица, что на Буковине, температура сегодня упала до -17°.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что в связи с интенсивным приростом снежного покрова, в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской и средногорье Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность - 3 уровень, и предостерегают от походов на высокогорье.

Погода в Украине на Пасху и майские праздники

Погода на майские праздники и на Пасху, 2 мая, вряд ли будет по-весеннему теплой. Очередной прохладный период начнется еще в конце апреля.

"Ошибка долгосрочного прогноза - плюс-минус два дня. Но пока видно, что всю неделю до Пасхи погода будет вялая, с осадками. Осадки незначительные, но все равно они не будут создавать весеннего настроения. Видимо, в день Пасхи температура может даже немного снизиться, Пасха будет прохладной, хотя и без осадков, но не очень радостной, не открытое небо", - спрогнозировала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

Но сразу после Пасхи погода порадует настоящим весенним теплом, продолжила синоптик. В целом май будет относительно прохладным по сравнению с предыдущими годами.

"Неделя после Пасхи будет очень хорошей. Но май тоже пойдет не очень активно. Он прижимается к тем нормам, которые были в 1961-1990 годы", - уточнила она.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак