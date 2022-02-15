Водохранилище, на дне которого находится деревня, опустело из-за засухи.

В Испании засуха опустошила водохранилище, в результате чего стала видна ранее затопленная деревня.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, деревня-призрак под названием Асередо на испано-португальской границе привлекает толпы туристов своими жуткими серыми руинами. Она была затоплена в 1992 году.

Прогуливаясь по грязной земле, местами потрескавшейся от засухи, посетители находят частично обрушившиеся крыши, деревянные обломки, которые когда-то были дверьми, и даже питьевой фонтанчик, из ржавой трубы которого до сих пор течет вода. Возле бывшего кафе свалены ящики с пустыми пивными бутылками, а у каменной стены ржавеет полуразрушенная старая машина. На кадрах с беспилотника видны заброшенные здания.

Как сообщается, низкий уровень воды в водохранилище вызван засухой. Дождей в этом районе не было уже несколько месяцев.

Напомним, 19 миллионов человек страдают от засухи в Южной Калифорнии. Губернатор призвал жителей сократить потребление воды. Объявлено чрезвычайное положение.

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