Поток лавы прошел около 1 километра всего за 10 минут.

Новое извержение вулкана началось в кратере Сундхнукар на полуострове Рейкьянес в Исландии.

Как сообщает The Watchers, накануне в регионе произошла интенсивная серия небольших землетрясений.

"В данный момент сейсмической активности не наблюдается на юге вдоль магматического коридора. Наибольшая сейсмическая активность наблюдается на севере, что указывает на то, что магма прорывает себе путь на север, а не на юг", - говорят вулканологи.

Цветовой код авиации повысили до красного. После начала извержения был замечен газовый шлейф, поднимающийся на несколько сотен метров.

Длина извержения оценивается примерно в 1,4 километра. Эксперты подсчитали, что поток лавы прошел около 1 км всего за 10 минут, а трещина в земле расширилась на 1,5 км примерно за 40 минут.

На севере разлома, где происходит извержение до сих пор происходят землетрясения магнитудой до 4.

Извержение вулкана в Исландии - подробности

В январе 2021 года неподалеку от города Гриндавик в Исландии начал извергаться вулкан Фаградальсфьядль. Это было первое извержение в данном регионе за более чем восемь столетий.

В 2023 году активность вулкана вновь возросла, из-за этого пришлось эвакуировать жителей Гриндавика, а на подходах к городу были установлены защитные сооружения от лавы.

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