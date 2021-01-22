Вулкан Этна на Сицилии стал извергаться с новой силой (видео)

13:02, 22 января 2021
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Эксперты предполагают, что в кратере вулкана появился новый разлом.

В Италии начал извергаться вулкан Этна / фото REUTERS
В Италии начал извергаться вулкан Этна / фото REUTERS

Новые кадры раскаленного вулкана Этна появились в сети.

Как сообщает ТСН, из жерла постоянно выбрасываются облака пепла и прыскает лавой. Ночью это действо превращается в настоящее зрелище.

На Сицилии произошло неожиданное извержение Этны (фоторепортаж)

Эксперты говорят, что в кратере появился новый разлом, поэтому лавы и выбросов стало больше.

Напомним, на днях на Сицилии произошло неожиданное извержение Этны. В понедельник, 18 января, один из многочисленных кратеров, расположенный на юго-восточном склоне Этны, начал извергать два потока лавы. Это сопровождалось выбросом столба пепла и дыма, толчками грунта и инфразвуковым тремором.

Вулкан Этна

  • Этна - один из самых активных вулканов на Земле. Только с 1950 года он извергался несколько десятков раз. Обычно извержения сопровождаются потоками раскаленной лавы и относительно небольшими выбросами пепла в атмосферу.
  • Первое исторически доказанное извержение Этны произошло в 1226 году до н. э. Ученые считают, что Этна, находящаяся на стыке африканской и Евразийской тектонических плит, стала активной примерно 300 тыс. лет назад.

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Автор: УНИАН

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Теги: ИталиявидеовулканСицилияизвержение вулкана
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