Вулкан Этна на Сицилии стал извергаться с новой силой (видео)
Эксперты предполагают, что в кратере вулкана появился новый разлом.
Новые кадры раскаленного вулкана Этна появились в сети.
Как сообщает ТСН, из жерла постоянно выбрасываются облака пепла и прыскает лавой. Ночью это действо превращается в настоящее зрелище.
На Сицилии произошло неожиданное извержение Этны (фоторепортаж)
Эксперты говорят, что в кратере появился новый разлом, поэтому лавы и выбросов стало больше.
Напомним, на днях на Сицилии произошло неожиданное извержение Этны. В понедельник, 18 января, один из многочисленных кратеров, расположенный на юго-восточном склоне Этны, начал извергать два потока лавы. Это сопровождалось выбросом столба пепла и дыма, толчками грунта и инфразвуковым тремором.
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Вулкан Этна
- Этна - один из самых активных вулканов на Земле. Только с 1950 года он извергался несколько десятков раз. Обычно извержения сопровождаются потоками раскаленной лавы и относительно небольшими выбросами пепла в атмосферу.
- Первое исторически доказанное извержение Этны произошло в 1226 году до н. э. Ученые считают, что Этна, находящаяся на стыке африканской и Евразийской тектонических плит, стала активной примерно 300 тыс. лет назад.
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