На Сицилии активизировался самый высокий в Европе вулкан Этна (видео)

Никаких мер местные власти пока не вводят.

Раскаленная масса фонтанирует на сотни метров / скриншот

На Сицилии активизировался самый высокий в Европе вулкан Этна.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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На горе на высоте около трех тысяч метров образовались два разлома. Из огромных трещин со вчерашнего дня вытекает лава.

Раскаленная масса фонтанирует на сотни метров. Над вулканом поднимаются огромные столбы дыма и пепла.

Впрочем, никаких мер местные власти пока не вводят. Местный аэропорт работает в штатном режиме, людей вблизи вулкана пока не эвакуируют.

Вулканологи говорят, сейчас началась активная фаза деятельности вулкана Этна. Она предшествует землетрясениям в регионе.

Сколько именно продлится этот период – ученые спрогнозировать не могут.

Как сообщал УНИАН, в конце марта вулкан Агунг на индонезийском острове Бали выбросил пепел, который выпал в одном из близлежащих населенных пунктов.