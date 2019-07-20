На Сицилии проснулся вулкан Этна и заблокировал работу двух аэропортов (видео)

22:06, 20 июля 2019
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Сицилийские чиновники эвакуировать население не спешат, говорят, что человеческим поселением Этна не угрожает. Запрещено только приближаться к опасному вулкану.

Из-за этих выбросов даже пришлось приостановить работу двух аэропортов / фото wikipedia.org
Из-за этих выбросов даже пришлось приостановить работу двух аэропортов / фото wikipedia.org

На Сицилии активизировался один из самых мощных вулканов Европы - Этна.

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Из кратера и в день, и ночью фонтанирует лава и еще пыхтит облаками пепла на несколько километров, говорится в сюжете ТСН.

Из-за этих выбросов даже пришлось приостановить работу двух аэропортов.

Впрочем, сицилийские чиновники эвакуировать население не спешат, говорят, что человеческим поселением Этна не угрожает. Запрещено только приближаться к опасному вулкану.

Как сообщал УНИАН, в Италии в среду, 3 июля, произошло извержение вулкана Стромболи, в результате чего погиб один итальянец, еще один пострадал.

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Теги: #Этна#извержение вулкана
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