На Сицилии проснулся вулкан Этна и заблокировал работу двух аэропортов (видео)
Сицилийские чиновники эвакуировать население не спешат, говорят, что человеческим поселением Этна не угрожает. Запрещено только приближаться к опасному вулкану.
На Сицилии активизировался один из самых мощных вулканов Европы - Этна.
В России спустя 100 лет сна проснулся вулкан Райкоке (фото)
Из кратера и в день, и ночью фонтанирует лава и еще пыхтит облаками пепла на несколько километров, говорится в сюжете ТСН.
Из-за этих выбросов даже пришлось приостановить работу двух аэропортов.
Впрочем, сицилийские чиновники эвакуировать население не спешат, говорят, что человеческим поселением Этна не угрожает. Запрещено только приближаться к опасному вулкану.
На Сицилии активизировался один из самых мощных вулканов Европы Этна
Как сообщал УНИАН, в Италии в среду, 3 июля, произошло извержение вулкана Стромболи, в результате чего погиб один итальянец, еще один пострадал.
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