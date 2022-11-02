В четверг, 3 ноября, в Киеве будет ветрено и дождливо.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Так, в ночь на четверг в столице похолодает до +5°...+6°, а днем воздух прогреется всего до +10°. В течение дня ожидается дождь.
Ощущение прохлады добавит сильный ветер, скорость которого будет до 4,8 м/с. Атмосферное давление пониженное, 747-749 миллиметров ртутного столба.
Погода на завтра
Во Львове в четверг будет практически безоблачно. Ночью +7°, днем +12°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +7°, днем +11°.
В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +11°, легкий дождь.
В Тернополе 3 ноября ночью будет +6°, днем +12°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +12°.
В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +4°, днем +14°.
В Ужгороде столбики термометров покажут +8°...+15°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в четверг - практически безоблачно, ночью +6°, днем +14°.
В Виннице завтра будет +8°...+12°, небольшая облачность, дождь.
В Житомире в четверг будет ночью +8°, днем +11°, небольшая облачность, дождь.
В Черкассах завтра будет пасмурно,сплошная облачность, ночью +4°, днем +10°, дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +12°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха 0°...+7°, дождь.
В Одессе 3 ноября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +16°.
В Херсоне в четверг ночью +7°, днем +15°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +14°.
В Запорожье температура ночью +4°, днем +11°, небольшая облачность.
В Сумах температура воздуха составит +1°...+8°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +9°.
В Днепре температура ночью будет +2°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Симферополе в четверг будет пасмурно, +7°...+12°.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +10°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +9°.