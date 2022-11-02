В течение дня температура в столице будет около +10°.

В четверг, 3 ноября, в Киеве будет ветрено и дождливо.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Так, в ночь на четверг в столице похолодает до +5°...+6°, а днем воздух прогреется всего до +10°. В течение дня ожидается дождь.

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Ощущение прохлады добавит сильный ветер, скорость которого будет до 4,8 м/с. Атмосферное давление пониженное, 747-749 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в четверг будет практически безоблачно. Ночью +7°, днем +12°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +7°, днем +11°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +11°, легкий дождь.

В Тернополе 3 ноября ночью будет +6°, днем +12°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +12°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +4°, днем +14°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +8°...+15°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в четверг - практически безоблачно, ночью +6°, днем +14°.

В Виннице завтра будет +8°...+12°, небольшая облачность, дождь.

В Житомире в четверг будет ночью +8°, днем +11°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет пасмурно,сплошная облачность, ночью +4°, днем +10°, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +12°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха 0°...+7°, дождь.

В Одессе 3 ноября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +16°.

В Херсоне в четверг ночью +7°, днем +15°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +14°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +11°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +1°...+8°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +9°.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, +7°...+12°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +10°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +9°.

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