В четверг, 3 ноября, во многих областях Украины пройдут дожди. В оновном осадки будут небольшими. Дожди сконцентрируются на севере и в центре Украины.
Температура в большинстве областей ожидается в пределах +8°...+12°, лишь на юге и местами на западе страны будет теплее, до +14°...+16°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Видео дня
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +5°, днем +11°, дождь.
- Во Львове в четверг будет практически безоблачно. Ночью +7°, днем +12°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +7°, днем +11°.
- В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +11°, легкий дождь.
- В Тернополе 3 ноября ночью будет +6°, днем +12°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +12°.
- В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +4°, днем +14°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут +8°...+15°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в четверг - практически безоблачно, ночью +6°, днем +14°.
- В Виннице завтра будет +8°...+12°, небольшая облачность, дождь.
- В Житомире в четверг будет ночью +8°, днем +11°, небольшая облачность, дождь.
- В Черкассах завтра будет пасмурно,сплошная облачность, ночью +4°, днем +10°, дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +12°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха 0°...+7°, дождь.
- В Одессе 3 ноября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +16°.
- В Херсоне в четверг ночью +7°, днем +15°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +14°.
- В Запорожье температура ночью +4°, днем +11°, небольшая облачность.
- В Сумах температура воздуха составит +1°...+8°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +9°.
- В Днепре температура ночью будет +2°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Симферополе в четверг будет пасмурно, +7°...+12°.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +10°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +9°.
Народные приметы на 3 ноября
3 ноября - Дмитриевская родительская суббота. Ясный и тихий вечер предвещает хороший день.