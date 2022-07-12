В западных, северных и Винницкой областях объявлен первый уровень опасности.

В ближайшее время во многих областях Украины ожидается ухудшение погоды.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, ожидаются грозы и местами град.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 12 июля в западных, северных и Винницкой областях грозы, в отдельных районах град", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.

Как сообщал Погода УНИАН, в ближайшие 7 дней в Украине ожидается прохладная погода однако во второй половине недели столбики термометров начнут подниматься.

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