В ближайшее время во многих областях Украины ожидается ухудшение погоды.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, ожидаются грозы и местами град.
"В ближайший час с удержанием до конца суток 12 июля в западных, северных и Винницкой областях грозы, в отдельных районах град", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.
Как сообщал Погода УНИАН, в ближайшие 7 дней в Украине ожидается прохладная погода однако во второй половине недели столбики термометров начнут подниматься.