По прогнозам синоптиков, непогода может бушевать вплоть до завтра.

По данным синоптиков, в ближайшее время с сохранением до конца суток 3 августа ожидается гроза. В отдельных районах возможен шквальный ветер.

Об этом предупредили в ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, в ближайший час с сохранением до конца суток 3 августа гроза, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с", - написала пресс-служба ГСЧС Украины примерно в 16:45.

Как сообщал УНИАН, в среду, 4 августа, всю западную Украину зальет дождями. Осадки также ожидаются и в Крыму. На остальной территории - сухо, небольшая облачность, до + 32 градусов. При этом ночью местами температура опустится до +14...+16 градусов.

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Автор: Дмитрий Захаров