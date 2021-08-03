Ночные температуры в Украине местами будут на уровне +14°...+16°, а днем на западе страны воздух максимально прогреется до +22°...+26°.

В среду, 4 августа, всю западную Украину зальет дождями. Осадки также ожидаются и в Крыму. На остальной территории - сухо, небольшая облачность, до +32 градусов. При этом ночью местами температура опустится до +14...+16 градусов.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +27°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +22°, ливень.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°, ливень.

В Ривне в среду ожидается почти небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°, ливень.

В Тернополе 4 августа ночью будет +14°, днем +25°, ливень.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°, ливень.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°, небольшой дождь.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +15°...+26°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью +16°, днем +28°, небольшой дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность.

В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+27°.

В Одессе 4 августа - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +29°.

В Херсоне в среду ночью +19°, днем +32°, небольшая облачность.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.

В Запорожье завтра температура ночью +17°, днем +29°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +14°...+27°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +29°.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду небольшая облачность, +18°...+30°, ливень.

В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +30°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +31°.

Народные приметы на 4 августа

4 августа - день Марии Магдалины. В этот день девушки утром, до восхода солнца, выходили на луга и собирали росу. Если гроза - сена будет за глаза. Гром гремит беспрерывно - будет град.

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Автор: Екатерина Лиманская