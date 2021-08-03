Завтра на западе Украины будет много дождей / фото ТСН
В среду, 4 августа, всю западную Украину зальет дождями. Осадки также ожидаются и в Крыму. На остальной территории - сухо, небольшая облачность, до +32 градусов. При этом ночью местами температура опустится до +14...+16 градусов.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +27°.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +22°, ливень.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°, ливень.
- В Ривне в среду ожидается почти небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°, ливень.
- В Тернополе 4 августа ночью будет +14°, днем +25°, ливень.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°, ливень.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°, небольшой дождь.
- В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°, небольшой дождь.
- В Виннице завтра будет +15°...+26°, небольшая облачность.
- В Житомире в среду будет ночью +16°, днем +28°, небольшой дождь.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°.
- В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность.
- В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+27°.
- В Одессе 4 августа - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +29°.
- В Херсоне в среду ночью +19°, днем +32°, небольшая облачность.
- В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.
- В Запорожье завтра температура ночью +17°, днем +29°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +14°...+27°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +29°.
- В Днепре температура ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность.
- В Симферополе в среду небольшая облачность, +18°...+30°, ливень.
- В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +30°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +31°.
Погода в Украине 4 августа / фото УНИАН
Народные приметы на 4 августа
4 августа - день Марии Магдалины. В этот день девушки утром, до восхода солнца, выходили на луга и собирали росу. Если гроза - сена будет за глаза. Гром гремит беспрерывно - будет град.
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