Завтра на западе Украины будет много дождей / фото ТСН

В среду, 4 августа, всю западную Украину зальет дождями. Осадки также ожидаются и в Крыму. На остальной территории - сухо, небольшая облачность, до +32 градусов. При этом ночью местами температура опустится до +14...+16 градусов.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +27°.
  • Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +22°, ливень.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°, ливень.
  • В Ривне в среду ожидается почти небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°, ливень.
  • В Тернополе 4 августа ночью будет +14°, днем +25°, ливень.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°, ливень.
  • В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°, небольшой дождь.
  • В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°, небольшой дождь.
  • В Виннице завтра будет +15°...+26°, небольшая облачность.
  • В Житомире в среду будет ночью +16°, днем +28°, небольшой дождь.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность.
  • В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+27°.
  • В Одессе 4 августа - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +29°.
  • В Херсоне в среду ночью +19°, днем +32°, небольшая облачность.
  • В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.
  • В Запорожье завтра температура ночью +17°, днем +29°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +14°...+27°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +29°.
  • В Днепре температура ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в среду небольшая облачность, +18°...+30°, ливень.
  • В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +30°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +31°.
Погода в Украине 4 августа / фото УНИАН

Народные приметы на 4 августа

4 августа - день Марии Магдалины. В этот день девушки утром, до восхода солнца, выходили на луга и собирали росу. Если гроза - сена будет за глаза. Гром гремит беспрерывно - будет град. 

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Автор: Екатерина Лиманская