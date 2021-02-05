Уровень воды на реках Закарпатья повысится более чем на три метра
Карпатские реки переполнятся талой водой.
В связи с оттепелью и осадками, 5-8 февраля ожидается повышение уровней воды на реках в западных областях Украины.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
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Повышение уровней воды произойдет:
- 5-6 февраля на реке Латорица (город Чоп) на 0,5 - 1 м, с сохранением высокого слоя воды на пойме и подтоплением автодороги местного значения (уровень опасности желтый).
- 5-6 февраля на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская область) на 0,1 - 0,5 м, без негативных последствий.
- 5-6 февраля в результате добегания паводковой волны по руслу, на реке Латорица (город Чоп) - на 0,6 - 1,2 м, с содержанием слоя воды на пойме, возможно подтопление пойменной части автодороги местного значения (уровень опасности желтый).
- На реке Тиса ( Чоп) - на 3 - 3,5 м, без негативных последствий.
- 6-7 февраля в результате добегания паводковой волны по руслу, на участке Днестра Галич - Залещики (Ивано-Франковская, Тернопольская области) - на 0,4 - 0,8 м, без негативных последствий.
- 6-8 февраля на реках бассейна Припяти на 0,1 - 0,5 м, с возможным достижением отметки затопления приусадебных участков в Ратновском районе Волынской области.
- С содержанием воды на поймах рек Припять, Стоход в Ратновском, Любешовском районах Волынской области и реки Стырь в Заречнянском районе Ровенской области (уровень опасности желтый).
Снеголавинная опасность в Карпатах
Сегодня, 5 февраля, в украинских Карпатах продолжает наблюдаться снеголавинная опасность.
"В связи с метелями, на высокогорье Ивано-Франковской области и, в связи с оттепелью, на высокогорье Закарпатской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность", - говорится в сообщении ГСЧС.
Таким погодным условиям предоставлен III уровень опасности.
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