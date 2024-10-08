Решение было принято из-за урагана "Милтон", который приближается к Флориде.

Президент США Джо Байден не примет участия во встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" 12 октября, которая впервые состоится на уровне лидеров стран. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Как сообщила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер, такое решение было принято из-за урагана "Милтон", который, как ожидается, в ближайшее время должен поразить американский штат Флорида.

"Учитывая прогнозируемую траекторию и мощность урагана Милтон, президент Байден откладывает свою предстоящую поездку в Германию и Анголу, чтобы наблюдать за подготовкой к урагану "Милтон" и реагировать на него, в дополнение к текущим мерам реагирования на последствия урагана "Хелен" на юго-востоке страны", - говорится в сообщении.

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Новая встреча в формате "Рамштайн": последние новости

На ближайшем заседании контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" союзники могут приблизить вступление Украины в НАТО. Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, заседание "Рамштайн" пройдет за несколько недель до президентских выборов в США, что побуждает президента Украины Владимира Зеленского искать заверений, что поддержка продолжится. Но глава Белого дома Джо Байденне готовделать решительные шаги в поддержку Украины.

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