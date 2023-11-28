Синоптики прогнозируют снег, налипание мокрого снега и дожди.

На этой неделе в Украине снова ожидается выход циклона с юго-запада, практически по всей территории страны ожидаются осадки разной фазы, а температура несколько повысится, особенно в южных областях в конце недели. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, сегодня будет преимущественно без осадков, только в западных областях днем пройдет мокрый снег, на Закарпатье - с дождем. На дорогах страны местами гололедица. Температура днем составит от 3° мороза до 2° тепла, а в южной части воздух прогреется до 3-10° тепла.

"29 ноября усложнение погодных условий", - предупреждают в Укргидрометцентре.

В этот день в западных областях ожидается снег, температура ночью и днем составит 0-6° мороза. В северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед, температура в течение суток составит от 4° мороза до 3° тепла. На остальной территории пройдут дожди, температура ночью и днем повысится до 3-10° тепла. В большинстве областей в среду ожидаются порывы ветра 15-22 м/с.

30 ноября в Украине будет преимущественно без осадков. Температура ночью упадет до 3-8° мороза, на юго-востоке страны будет около 0°. Днем ожидается от 2° мороза до 3° тепла, а на юге страны 1-6° тепла.

"1 декабря в западных и северных областях снег (днем с дождем), днем и в центральных областях дождь; на остальной территории без существенных осадков", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

Температура ночью составит 1-7° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла;. В южной части и восточных областях ночью от 3° тепла до 3° мороза, а днем 6-10° тепла.

Непогода в Украине - последние данные

Сегодня стало известно, что жертвами непогоды, которая бушевала в Украине 26-27 ноября, стали 10 человек в Одесской, Харьковской, Николаевской и Киеве. По данным спасателей, также 23 человека, среди которых есть дети, пострадали.

Сейчас некоторые дороги в Украине остаются закрытыми, а более 400 населенных пунктов в 11 областях обесточены.

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