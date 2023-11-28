На этой неделе по Киевщине будут чередоваться периоды спокойной и динамичной погоды. Об этом сообщают в Украинском гидрометцентре.
По данным синоптиков, сегодня в столице ожидается определенная передышка от осадков, а вот уже в среду поступит новый циклон с юго-запада и принесет снег и дождь, а на дорогах образуется гололедица.
"В четверг снова проблескнет солнце, а в конце недели очередная фронтальная система с осадками", - говорят синоптики.
Следовательно, осадки в столице ожидаются 29 ноября, 1 и 2 декабря.
"Также есть тенденция к незначительному повышению температурных показателей", - сообщают в Укргидрометцентре.
Так, по прогнозу, до 1 декабря температура в столице будет колебаться от -1° до +1°, а 2 декабря днем повысится до +3°.
В Украину идут еще два циклона - что известно
По данным синоптика Натальи Диденко, в ближайшие дни в Украину придут еще два циклона.
Первый активный циклон ожидается в среду, 29 ноября. Он принесет нам снег, дожди и сильный ветер, но уже на следующий день уйдет. Поэтому 30 ноября в Украине ожидается передышка от осадков, но она не будет длительной. Уже с началом декабря к нам придет еще один циклон, который будет сопровождаться ощутимым потеплением.