В целом на выходных в Украине будет прохладно.

На выходных в Украине ожидается прохладная погода. В большинстве областей ночью и утром будут возникать местами туманы. Ночью также ожидается снижение температуры. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В ближайшие трое суток, по данным синоптиков, в большинстве областей будет без осадков, лишь 9 ноября в южной части местами пройдет небольшой дождь.

9 ноября в западных и северных областях, 10 ноября по всей Украине, а 11 ноября на западе страны ночью и утром местами будет наблюдаться туман.

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Ветер будет преимущественно северо-восточный, 3-10 м/с. Температура ночью от +5° до -3°. Днем столбики термометров будут показывать +3°...+9°, а на Закарпатье и юге страны воздух будет прогреваться до +12°.

Антициклон в Украине - прогноз

На выходных атмосферные условия в Украине будут под влиянием малоподвижного антициклона Zayyan из Европы. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

Вся территория страны будет иметь спокойную и тихую погоду, без дождей и опасных метеоявлений.

Синоптик также сообщил, что ночью и утром местами может образоваться туман. Значительных осадков не предвидится, только в Одесской области местами возможны небольшие дожди.

Температура будет оставаться в пределах климатической нормы, с легкими ночными заморозками и устойчивыми дневными положительными показателями.

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