Температурный фон на выходных будет в пределах климатической нормы.

На выходных погоду в Украине будет определять малоподвижный европейский антициклон Zayyan. Об этом на портале "Метеопрог" сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

"По всей территории Украины ожидается тихая и спокойная погода, без осадков и опасных метеорологических явлений".

Ночью и утром, по словам синоптика, местами будут наблюдаться туманы. Существенных осадков не прогнозируется, только в Одесской области местами пройдут небольшие дожди.

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Температурный фон будет в пределах климатической нормы, ночью ожидаются незначительные заморозки, а днем устойчивые "плюсы".

Погода 9 ноября

В западных областях сегодня будет переменная облачность, без осадков. В первой половине дня местами туман. воздух прогреется до +6...+11 °С.

В северных регионах будет сухо и облачно с прояснениями. В первой половине дня также местами туман. Днем столбики термометров покажут +5...+10 °С.

В центральных областях переменная облачность и также туманы, а термометры покажут +6...+11 °С.

На юге Украины в субботу ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем местами пройдет небольшой дождь, а воздух прогреется до +7...+12 °С.

На востоке Украины переменная облачность, сухо. днем ожидается +5...+10 °С.

Погода 10 ноября

В западных областях в конце недели ожидается малооблачная и сухая погода. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер 3-8 м/с. Ночью подморозит до 0...-5 °С, а днем будет +6...+11 °С.

На севере Украины будет сухо, переменная облачность. Ночью и в первой половине дня местами будет наблюдаться туман. Ветер переменных направлений, слабый, 3-8 м/с. Температура ночью -3...+2 °С, днем +5...+10 °С.

В центральных регионах прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. Столбики термометров ночью покажут -3...+2 °С, днем +7...+12 °С.

На юге Украины ночью в Одесской области местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 °С, а днем прогреется до +8...+13 °С.

Погода в ноябре 2024 - прогноз на месяц

В этом году погода в ноябре в Украине будет преобладать в пределах средней нормы.

Синоптики отмечают, что средняя температура воздуха в течение месяца ожидается на уровне от 1 до 8 градусов тепла. В большинстве регионов это соответствует обычным показателям, однако на востоке и юго-востоке страны температура может несколько превышать норму.

По прогнозу Укргидрометцентра, количество осадков в ноябре составит 34-77 мм, а на отдельных участках в Карпатах может выпасть до 100 мм, что соответствует привычным сезонным показателям.

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